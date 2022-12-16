第三季信用卡總交易量2.43億宗，按季增加11.5%，按年則增加4.4%。第三季的信用卡交易總額1933億元，按季增加9.1%，按年增加9%。交易總額當中，1502億元或佔交總額的77.7%為香港消費，353億元或佔18.3%為海外消費，78億元或佔4%為現金貸款。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。正如信用卡交易的情形一樣，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。在第三季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加4.6%至4597萬宗，按年增加5.4%；總額則按季增加5.4%至696億元，按年減少3.4%。

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