總就業人數錄365.7萬人，增加約8400人；總勞動人口379.59萬人，與上期大致相若；失業人數減少約8500人至13.89萬人；就業不足人數減少約3700人至5.97萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率在期內下跌0.2個百分點至5%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.3個百分點至5.1%，零售業的失業率下跌0.2個百分點至5%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是地基及上蓋工程業。

展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動恢復的步伐。防疫相關措施進一步放寬及消費券計劃亦會有幫助，但金融狀況收緊將抵消部分正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合力，令疫情繼續受控。

其他報道

澳6博企今簽新賭牌合同 承諾投資總額1188億澳門元

Naspers再沽99.3萬股騰訊 套現約3.16億

潤電11月售電量按年跌5.3%

全日沽空金額196.8億 比率14.46% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市升82點 科指升0.31% 齊失10天線 全周跌2.2%及5% 北水轉流出

世貿證實中國已就美限制晶片出口提出訴訟

上商跟隨上調最優惠利率0.25厘 下周一生效

多次為中央防疫政策發聲 環時前總編輯胡錫進確診新冠

李寧尖沙咀開旗艦店 張怡寧、黃志祥等撐場

花旗下周一起加P 0.25厘

滬指兩連跌 全周累跌0.02%

恒指半日升18點 失守10天線 科指升0.15% 曾失守200天線 北水轉流出

DONKI官方Twitter：將更換吉祥物企鵝Donpen 新角色叫Dojo-chan

BOSS直聘以介紹方式上市

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日