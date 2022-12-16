統計處公布，本港今年9月至11月經季節性調整的失業率由8月至10月的3.8%下降至3.7%，跌幅0.1個百分點，連續7個月下跌；就業不足率由1.7%降至1.6%。
總就業人數錄365.7萬人，增加約8400人；總勞動人口379.59萬人，與上期大致相若；失業人數減少約8500人至13.89萬人；就業不足人數減少約3700人至5.97萬人。
按行業分析，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率在期內下跌0.2個百分點至5%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.3個百分點至5.1%，零售業的失業率下跌0.2個百分點至5%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是地基及上蓋工程業。
展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動恢復的步伐。防疫相關措施進一步放寬及消費券計劃亦會有幫助，但金融狀況收緊將抵消部分正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合力，令疫情繼續受控。
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