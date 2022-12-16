東亞銀行 （0023） 由下周一（19日）起，港元最優惠利率調高0.25厘，由5.625厘調高至5.875厘。存款額5000元以上的港元標準儲蓄存款利率亦調高0.25厘，由目前0.375厘調高至0.625厘。
工銀亞洲由下周一（19日）起，港元最優惠利率，由年息5.625厘調整至5.875厘，幅度為0.25厘。戶口結餘達5,000元或以上的港元儲蓄存款利率，由年息0.375厘調整至0.625厘。
大新 （2356） 由下周一（19日）起，將港元最優惠利率將由年利率5.625厘調整至5.875厘，港元儲蓄存款年利率將由0.375厘調整至0.625厘。
上海商業銀行由下周一（19日）起，上調港元最優惠利率由5.625厘至5.875厘，加幅為25點子。同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達10,000元或以上的儲蓄存款利率，將由0.375厘上調至0.625厘。
星展香港則由今日起，上調港元最優惠利率由5.625厘至5.875厘，港元儲蓄及往來戶口的儲蓄存款年利率則維持0.3厘。
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