moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

東亞、大新等中小型銀行跟加P 0.25厘

東亞銀行 （0023） 由下周一（19日）起，港元最優惠利率調高0.25厘，由5.625厘調高至5.875厘。存款額5000元以上的港元標準儲蓄存款利率亦調高0.25厘，由目前0.375厘調高至0.625厘。

工銀亞洲由下周一（19日）起，港元最優惠利率，由年息5.625厘調整至5.875厘，幅度為0.25厘。戶口結餘達5,000元或以上的港元儲蓄存款利率，由年息0.375厘調整至0.625厘。

大新 （2356） 由下周一（19日）起，將港元最優惠利率將由年利率5.625厘調整至5.875厘，港元儲蓄存款年利率將由0.375厘調整至0.625厘。

上海商業銀行由下周一（19日）起，上調港元最優惠利率由5.625厘至5.875厘，加幅為25點子。同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達10,000元或以上的儲蓄存款利率，將由0.375厘上調至0.625厘。

星展香港則由今日起，上調港元最優惠利率由5.625厘至5.875厘，港元儲蓄及往來戶口的儲蓄存款年利率則維持0.3厘。

 

其他報道

澳6博企今簽新賭牌合同 承諾投資總額1188億澳門元

Naspers再沽99.3萬股騰訊 套現約3.16億

潤電11月售電量按年跌5.3%

全日沽空金額196.8億 比率14.46% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市升82點 科指升0.31% 齊失10天線 全周跌2.2%及5% 北水轉流出

世貿證實中國已就美限制晶片出口提出訴訟

上商跟隨上調最優惠利率0.25厘 下周一生效

多次為中央防疫政策發聲 環時前總編輯胡錫進確診新冠

李寧尖沙咀開旗艦店 張怡寧、黃志祥等撐場

花旗下周一起加P 0.25厘

滬指兩連跌 全周累跌0.02%