工銀亞洲由下周一（19日）起，港元最優惠利率，由年息5.625厘調整至5.875厘，幅度為0.25厘。戶口結餘達5,000元或以上的港元儲蓄存款利率，由年息0.375厘調整至0.625厘。

大新 （2356） 由下周一（19日）起，將港元最優惠利率將由年利率5.625厘調整至5.875厘，港元儲蓄存款年利率將由0.375厘調整至0.625厘。

上海商業銀行由下周一（19日）起，上調港元最優惠利率由5.625厘至5.875厘，加幅為25點子。同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達10,000元或以上的儲蓄存款利率，將由0.375厘上調至0.625厘。

星展香港則由今日起，上調港元最優惠利率由5.625厘至5.875厘，港元儲蓄及往來戶口的儲蓄存款年利率則維持0.3厘。

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