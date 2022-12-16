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商務部回應美「實體清單」：採必要措施維護權益

美國商務部周四發布公告，將25家中國實體從「未經驗證清單」中移出，同時又將36家中國實體列入美出口管制「實體清單」，其中包括中國最大記憶體晶片製造商長江存儲等。中國商務部新聞發言人回應時指，中方希望美方立即停止錯誤做法，回到維護以世界貿易組織為主的多邊貿易體制規則的正確道路上來。同時，針對美方的行為，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法正當權益。

發言人指，中方注意到美國商務部發布了兩個公告，一份公告將中國25家實體移出「未經驗證清單」，中方對此表示歡迎，這表明雙方是可以在相互尊重基礎上通過溝通解決具體關切的；另一份公告將36家中國實體列入美出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。「近年來，美方無視中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來的事實，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量擴大打擊中國企業和機構，這是典型的市場扭曲和經濟霸凌做法。」

發言人又指美方頻繁將中國企業列入「實體清單」的做法，干擾中美企業間的正常經貿往來合作，違背市場規律，破壞市場規則和國際經貿秩序，影響全球產業鏈供應鏈穩定，損害全球和平發展利益。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。中方主張，出口管制應當遵守公正、合理、非歧視原則，不應損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應對合理利用科技進步成果促進發展、開展正常國際科技交流與經貿合作、維護全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。