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Prenetics收購行動基因 料總代價1.56億

基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）公布，將收購癌症解決方案供應商行動基因之多數股權，預付代價包括1990萬股Prenetics普通股及2000萬美元（約1.56億港元）現金支付，按Prenetics股份昨日收市價2美元計算，料交易總代價5980萬美元（約4.66億美元）。是次為Prenetics自上市以來首宗併購交易。而由明年1月起，行動基因主席莫樹錦將加入Prenetics科學諮詢董事會。

 

行動基因於2014年成立，其業務遍及香港、台灣、日本、 新加坡、泰國及英國等，擁有癌症基因組學和生物資訊分析技術、診斷技術平台，提供臨床服務產品。行動基因與善覓於去年11月合併，該兩間公司均曾獲科技園公司精英企業計劃資助。Prenetics表示，收購完成後，將有望能擴展到大灣區及其他地區的醫療科技市場；預計行動基因的收入於今個財年至2026財年，將以複合年增長率60%上升，並預計行動基因將於明年貢獻約2500萬美元（約1.95億港元）至3000萬美元（約2.34億港元）的收入。 

 

同樣於2014年成立的Prenetics，其業務偏佈英國、香港、印度、南非和東南亞等，公司主要從事開發消費版基因檢測產品和早期大腸癌篩查測試，提供新型冠狀病毒核酸測試、快速在家診斷檢測和醫學基因檢測。