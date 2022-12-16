行動基因於2014年成立，其業務遍及香港、台灣、日本、 新加坡、泰國及英國等，擁有癌症基因組學和生物資訊分析技術、診斷技術平台，提供臨床服務產品。行動基因與善覓於去年11月合併，該兩間公司均曾獲科技園公司精英企業計劃資助。Prenetics表示，收購完成後，將有望能擴展到大灣區及其他地區的醫療科技市場；預計行動基因的收入於今個財年至2026財年，將以複合年增長率60%上升，並預計行動基因將於明年貢獻約2500萬美元（約1.95億港元）至3000萬美元（約2.34億港元）的收入。

同樣於2014年成立的Prenetics，其業務偏佈英國、香港、印度、南非和東南亞等，公司主要從事開發消費版基因檢測產品和早期大腸癌篩查測試，提供新型冠狀病毒核酸測試、快速在家診斷檢測和醫學基因檢測。