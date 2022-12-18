他又指，今年編製預算案的背景比去年艱難，因受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響。展望2023年，隨著內地與本港進一步調整防疫措施，更大程度便利市民生活及經濟活動，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對明年經濟復蘇的期望轉趨樂觀。可是，仍須防範市場預期及投資情緒容易急遽變化的不穩定性。

在多場已舉行的界別諮詢環節中，有不少與會者關注公共財政狀況，並認為政府應收窄「派糖」的幅度和受惠範圍，以節省開支及降低赤字水平，避免財政儲備進一步減少。這些觀點有其理據，但亦有不少人認為經濟仍然疲弱，中小企和巿民尤其是基層巿民，仍承受著不少壓力，須予以適當支援。作為公共服務的提供者及公共財政的管理者，政府既要籌謀全局、亦要留意不同部份，並在平衡不同的考量後，制訂盡量可以統籌兼顧各方的方案。

陳茂波指，預算案為下個財政年度以至更長遠的公共資源配置作出規劃，目標是以前瞻視野，為香港在復常之路上加強經濟恢復的動力作出部署，在由治及興的新階段、新里程上，全速增強發展動能；並在資源不是無限的現實下，急市民所急，為巿民提供更適切、更優質的公共服務。

而為更好了解市民和各持份者的想法及需要，政府已啟動財政預算案的公眾諮詢工作，亦展開了相關的宣傳工作，歡迎大家到專設網站、預算案的預算案的Facebook專頁，或以電郵、電話、傳真以及郵寄等方式表達意見，為預算案的編製提供重要參考。