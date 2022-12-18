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前國統局局長︰財政應發「四支箭」  改善置業信心助樓市回春

陽光資產首席戰略官、前國家統計局局長邱曉華出席內地《財經》年會2023時指，金融「三支箭」能夠持續實施，必將有利於改善開發商所面臨的問題﹔但建議財政應射出「四支箭」，改善消費觀。

據邱曉華解釋，第一支箭是應強化各級政府公共服務職能，採取多種方式集中購買收儲一些合格的商品房，用於解決中低收入，特別是進城農民工和一些體制內住房條件相對差職工的住房需要﹔亦即是內地各級政府應當把原來用於經濟適用房、棚戶區改造等方面的錢，適當拿出一部分集中收儲已經建成完工合格的商品房，作為政府用於解決所謂新市民、老體制內中低收入職工的住房﹔第二支箭，應當降低商品房銷售領域的各類稅費水平，在國家層面上儘管對一些居民買新房替代舊房有稅收的返還，但目前在銷售領域的稅費負擔還是很重，應當適當降低，讓老百姓感受到政府的溫暖。同時，也應當降低金融機構的按揭抵押利率，目前的按揭抵押利率還是偏高的，應該降1到0.5個點。

第三支箭則是降低城市土地出售價格，來促進開發商成本的下降，帶來房價的下降﹔第四支箭則應當進一步改善居住環境，在教育、醫療、商業和公共設施方面，應當加大政府和全社會的投資力度，創造更多更好的宜居的區域。

邱曉華指出，若對消費者也能射出數支箭，房地產市場的春天一定會很快到來。房地產市場的問題不是一天兩天形成的，至今為止，中央提出要把防範房地產領域的風險擺在重要的位置是很重要的，畢竟看數字上到今年超過5000億到期的債務，明年接近4000億的債務要還，這麼大的債務對房地產開發商來說是巨大的壓力，因此風險還沒有完全消除，政府也需要多方面的化解。

他又指，從目前的情況看，無論是中央經濟工作會議，還是國務院副總理劉鶴，都對房地產市場有了一些新的明確的表示，這無疑對恢復市場的信心，對恢復房地產市場的發展非常有利。特別是房地產政策三支箭齊發，金融16條推動了房地產市場融資環境的正常化。他形容「三支箭不要小看」，無論對正常的融資需求，還是對債券市場的恢復和接納，以及資本市場功能的恢復，這三方面對上市房地產企業、沒有上市的房地產企業在融資方面都是極大的改善。而三支箭正在路上，無論是保交樓的，還是銀行間市場的、債券市場允許優質民營企業進入，恢復他們的融資能力，無疑都是有利的。

他又特別提到了恢復市場功能，指過往多年來國家奇怪地不準房地產上市公司再融資，一方面不準它定增，又不準發債券，這次政策的調整變化，無疑對房地產上市公司是天大的好事，這些政策的落實，一定會給房地產市場，尤其是給房地產開發上帶來春天般的溫暖。而從需求側來看，下一階段國家也會積極發力，促進地產基本面的修復，在整個政策的春風下，房地產市場最近也有一些邊際性的改善，也出現一些積極的效應。他初步預計，投資的恢復有可能快於市場銷售的恢復。