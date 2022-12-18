據萬科董秘朱旭解釋，由於萬科於11月24日發出2022年第一次臨時股東大會通知，審議申請500億債務融資工具的授權議案，但無想到四天後證監會重啟房企股權再融資，萬科內部經過討論希望抓住窗口期進行股權融資，但根據規則，只有持股3%以上的股東才能夠在股東大會召開前十天提出臨時提案，於是萬科與大股東深鐵進行協商，深鐵同意以大股東身份向萬科董事會提出臨時議案。

深鐵總經理兼萬科非執董黃力平亦在會上指，在當前時點，開展股權融資有利於萬科抓住面向未來的發展機遇，帶來更好的發展，所以深圳地鐵支持萬科把握當前政策窗口期，以實際行動來支持房地產整個市場的平穩和健康發展，提振整個市場的信心。至於是否參與增發，深鐵會在發行方案確定後，按中證監及聯交所等監管機構法律法規，結合自身情況、市場狀況來綜合研判。

祝九勝則指，做股權融資是要優化資產結構，同時降低融資成本。一個公司要發展下去，既需股權資金，也需要債權資金，兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結構。

不過，祝九勝提到目前行業處在底部，曙光已經出現，也隱隱約約看到一些機會。 在保證融資資金用途的合規之餘，將根據公司實際發展需要，萬科是開發、經營、服務並重，這三類業務機會都會關注，但從實際操作層面來講，目前補充開發業務機會的概率可能高一點。

主席郁亮則在會上指，現在行業最需要的是信心，毫無疑問政策面都在逐步向好，而且政策面向好的力度、廣度真是全面性超出萬科的預期和想象，不止三支箭，第四支箭都出來了，就是美元債、內保外貸的問題，屬四箭齊發。目前的好政策一定是有利於行業健康發展的，有利於化解房地產企業遇到的現金流的問題的。

但房地產市場變成今天這種情況，是多種原因構成的，政策是影響市場主要的原因，但它是多種原因構成的，所以不僅需要政策發力，也需要包括房地產企業、金融機構，甚至老百姓的心態，對市場的預期改變，才能共同促進行業健康發展。