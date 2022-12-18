moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

萬科謀增發新股擬補充開發業務   祝九勝︰行業處底部曙光已現

萬科（2202）（深000002）昨於深圳舉行臨時股東大會，萬科總裁祝九勝指出，目前政策上給地產行業融資開了窗口，故萬科亦向股東大會提交申請股權融資授權議案，不過今次提出萬科增發A或H股是由大股東深鐵集團提出。

據萬科董秘朱旭解釋，由於萬科於11月24日發出2022年第一次臨時股東大會通知，審議申請500億債務融資工具的授權議案，但無想到四天後證監會重啟房企股權再融資，萬科內部經過討論希望抓住窗口期進行股權融資，但根據規則，只有持股3%以上的股東才能夠在股東大會召開前十天提出臨時提案，於是萬科與大股東深鐵進行協商，深鐵同意以大股東身份向萬科董事會提出臨時議案。

深鐵總經理兼萬科非執董黃力平亦在會上指，在當前時點，開展股權融資有利於萬科抓住面向未來的發展機遇，帶來更好的發展，所以深圳地鐵支持萬科把握當前政策窗口期，以實際行動來支持房地產整個市場的平穩和健康發展，提振整個市場的信心。至於是否參與增發，深鐵會在發行方案確定後，按中證監及聯交所等監管機構法律法規，結合自身情況、市場狀況來綜合研判。

祝九勝則指，做股權融資是要優化資產結構，同時降低融資成本。一個公司要發展下去，既需股權資金，也需要債權資金，兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結構。

不過，祝九勝提到目前行業處在底部，曙光已經出現，也隱隱約約看到一些機會。 在保證融資資金用途的合規之餘，將根據公司實際發展需要，萬科是開發、經營、服務並重，這三類業務機會都會關注，但從實際操作層面來講，目前補充開發業務機會的概率可能高一點。

主席郁亮則在會上指，現在行業最需要的是信心，毫無疑問政策面都在逐步向好，而且政策面向好的力度、廣度真是全面性超出萬科的預期和想象，不止三支箭，第四支箭都出來了，就是美元債、內保外貸的問題，屬四箭齊發。目前的好政策一定是有利於行業健康發展的，有利於化解房地產企業遇到的現金流的問題的。

但房地產市場變成今天這種情況，是多種原因構成的，政策是影響市場主要的原因，但它是多種原因構成的，所以不僅需要政策發力，也需要包括房地產企業、金融機構，甚至老百姓的心態，對市場的預期改變，才能共同促進行業健康發展。