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港股ADR跌133點 夜期低水91點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌133點或0.69%，報19317點，即月恒指夜期跌25點，報19360點，夜期低水91點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.91%，折合報313.93元；阿里巴巴（9988）跌2.27%，折合報84.49元；美團（3690）跌1.16%，折合報173.87元；匯控（0005）跌0.98%，折合報46.54元；建行（0939）跌0.5%，折合報4.68元。

道期現跌0.739%；標期現跌0.65%；納期現跌0.17%。 日股現跌0.94%，韓股現跌0.52%，澳股現跌0.19%。

VIX指數隔晚跌0.91%或0.21點，報22.62點。

紐油現升0.71%或0.52美元，報74.82美元；布油現升0.75%或0.59美元，報79.64美元；金價現升0.02%或0.38美元，報1793.46美元；LME 銅期貨隔晚跌0.32%或27美元，報8266.5美元。美國10年期債息現升0.41%或0.0146厘，報3.4968厘。

今日焦點股份可留意：

澳6博企簽新賭牌合同，承諾投資總額1188億澳門元。

銀娛（0027）獲澳門批10年賭牌，承諾投資275億。

澳門新賭牌批給不再批新土地，金沙（1928）及銀娛投資非博彩金額叮噹馬頭。

先聲藥業（2096）抗新冠藥評估患者全部入組。

合景泰富（1813）先舊後新配股集資4.7億。

華南城（1668）再向特區建發賣產，50億元沽西安華南城69.35%。

萬科（2202）謀增發新股擬補充開發業務，祝九勝︰行業處底部曙光已現。

前國統局局長︰財政應發「四支箭」，改善置業信心助樓市回春。

奧思（1161）全年少賺60%，息7.5仙。

復星國際（0656）料與復星時尚合併產生6億人幣盈利。

Naspers再沽99.3萬股騰訊，套現約3.18億。

東亞（0023）、大新（2356）等中小型銀行跟加P 0.25厘。

萬咖壹聯（1762）：蔣宇接替高弟男為首席執行官。

潤電（0836）11月售電量按年跌5.3%。

 

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