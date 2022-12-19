恒指今早高開21點或0.12%，報19472點，大市成交金額38億元；國指今早高開16點或0.25%，報6651點。恒生科技指數開市報4170點，升0.52%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。
藍籌23隻升，38隻下跌，15隻無升跌。美團（3690）升2.33%，報180元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.17%，報14.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報41.8元，升2.45%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報274.2元，跌1.72%。
恒指續低於10天線(19463.19點)。科指續低於10天線(4191.53點)。
澳6博企簽新賭牌合同，承諾投資總額1188億澳門元。新濠國際發展（0200）開市報8.7元，跌2.36%；美高梅中國（2282）創52周高，見9元，開市報9元，升2.04%；澳博（0880）開市報4.3元，跌0.23%；永利澳門（1128）開市報9.12元，無升跌。
銀娛（0027）獲澳門批10年賭牌，承諾投資275億。開市報51.95元，跌1.05%。
澳門新賭牌批給不再批新土地，金沙（1928）及銀娛投資非博彩金額叮噹馬頭。金沙開市報25.5元，跌1.54%。
先聲藥業（2096）抗新冠藥評估患者全部入組。開市報10.54元，升4.15%。
合景泰富（1813）先舊後新配股集資4.7億。開市報2.12元，跌10.17%。
華南城（1668）再向特區建發賣產，50億元沽西安華南城69.35%。開市報0.58元，升3.57%。
萬科（2202）謀增發新股擬補充開發業務，祝九勝︰行業處底部曙光已現。開市報16.84元，升0.48%。
前國統局局長︰財政應發「四支箭」，改善置業信心助樓市回春。中海外（0688）開市報21元，跌0.71%；龍湖（0960）開市報25.85元，升0.19%；華潤置地（1109）開市報35.95元，無升跌；碧桂園（2007）開市報2.85元，無升跌。
奧思（1161）全年少賺60%，息7.5仙。開市報1.4元，跌1.41%。
復星國際（0656）料與復星時尚合併產生6億人幣盈利。開市報6.3元，無升跌。
Naspers再沽99.3萬股騰訊（0700），套現約3.18億。開市報320.4元，升1.14%。
東亞（0023）、大新（2356）等中小型銀行跟加P 0.25厘。東亞開市報9.19元，跌0.97%。大新（2356）無成交，報5.47元。
萬咖壹聯（1762）：蔣宇接替高弟男為首席執行官。無成交，報0.345元。
潤電（0836）11月售電量按年跌5.3%。開市報14.24元，升0.28%。
破頂股包括，3D Medicines（1244）創上市新高，見33.35元，開市報33.35元，升1.83%；新東方（9901）創52周高，見27.5元，開市報27.5元，升3.19%；美高梅中國（2282）創52周高，見9元，開市報9元，升2.04%；石四藥集團（2005）創52周高，見4.88元，開市報4.88元，升14.82%；大家樂（0341）創52周高，見14.34元，開市報14.34元，無升跌；中電華大科技（0085）創52周高，見1元，開市報1元，升14.94%；耀才（1428）創52周高，見1.65元，開市報1.65元，升0.61%。
異動股
上升異動股，包括，中電華大科技（0085）創52周高，見1元，開市報1元，升14.94%；石四藥集團（2005）創52周高，見4.88元，開市報4.88元，升14.82%；普甜食品（1699）開市報0.058元，升11.54%；諾輝健康（6606）開市報18.42元，升7.34%；科濟藥業（2171）開市報15.98元，升5.83%；攜程（9961）開市報61.9元，升5.27%；安能物流（9956）開市報4.45元，升4.95%；睿見教育（6068）開市報0.32元，升4.92%；祥生控股（2599）開市報0.49元，升4.26%；先聲藥業（2096）開市報10.54元，升4.15%；希望教育（1765）開市報0.77元，升4.05%。
下跌異動股，包括，合生（0754）開市報8.21元，跌14.57%；合景泰富（1813）開市報2.12元，跌10.17%；中國水業集團（1129）開市報0.125元，跌7.41%；雲遊控股（0484）開市報0.75元，跌6.25%；中國互聯網投資（0810）開市報16.5元，跌5.06%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報4.98元，跌3.68%；晶苑國際（2232）開市報2.23元，跌3.04%；百濟神州（6160）開市報122.1元，跌2.94%；融信中國（3301）開市報1.16元，跌2.52%；新濠國際發展（0200）開市報8.7元，跌2.36%；邵氏兄弟（0953）開市報0.13元，跌2.26%。
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