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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見本月新低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌5.43點子至4.75143%，是11月30日後最低，當日報4.43833%。對上一次連跌3日是12月9日，當日拆息報4.88792%。

港元現報7.7853元貶值13點子，曾貶值最多43點子，報7.7883元，亦曾升值最多60點子，報7.778元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.63點子至1.77012%；1星期HIBOR跌32.92點子至3.03435%；2星期HIBOR升28.97點子至4.21149%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.18點子至5.37607%；6個月期HIBOR升0.21點子至5.585%；12個月期HIBOR跌0.1點子至5.78393%。

美元指數現報104.553貶值0.148點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報4.35286%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.3986%，連續3日收窄，利差是2022年11月30日後最低，當日差距為0.2963%。

對上一次連續3日收窄，是2022年12月09日，當日利差報0.6176%。

 

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