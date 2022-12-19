美股上周五下跌，周末公布的中央經濟工作會議定調促增長，但市場憂慮疫情影響經濟，恒指今早高開21點，高位升335點，其後倒跌，低位跌174點，半日高低波幅510點。
恒指半日跌88點或0.45%，報19362點，大市成交金額602億元；國指跌22點或0.33%，報6612點。恒生科技指數收報4134點，跌0.34%。
藍籌股成交金額261.37億元，佔大市成交43.41%；科指成份股成交金額187.54億元，佔大市成交31.15%；國指成份股成交金額226.62億元，佔大市成交37.64%。
友邦（1299）、建行（0939）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，55隻下跌，5隻無升跌。中升（0881）升3.71%，收報41.95元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌8.53%，收報139.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報88.1元，升1.91%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報7.44元，跌7.58%。
恒指續低於10天線(19452.23點)。科指續低於10天線(4187.93點)。
北水南下合計淨流入3.99億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出14.12億元人民幣，終止連續3日流入
特海國際介紹方式上市，海底撈（6862）股東每10股獲派1股。收報20.45元，跌1.68%。
綠葉製藥（2186）分拆博安生物 每持6638股可認購1股預留股份。收報3.49元，升0.58%。
澳6博企簽新賭牌合同，承諾投資總額1188億澳門元。新濠國際發展（0200）收報7.93元，跌11%；美高梅中國（2282）創52周高，見9元，收報7.56元，跌14.29%；澳博（0880）收報4元，跌7.19%；永利澳門（1128）收報8.21元，跌9.98%。
銀娛（0027）獲澳門批10年賭牌，承諾投資275億。收報50.4元，跌4%。
澳門新賭牌批給不再批新土地，金沙（1928）及銀娛投資非博彩金額叮噹馬頭。收報24.6元，跌5.02%。
先聲藥業（2096）抗新冠藥評估患者全部入組。收報9.52元，跌5.93%。
合景泰富（1813）先舊後新配股集資4.7億。收報2.08元，跌11.86%。
華南城（1668）再向特區建發賣產，50億元沽西安華南城69.35%。收報0.59元，升5.36%。
萬科（2202）謀增發新股擬補充開發業務，祝九勝︰行業處底部曙光已現。收報16.64元，跌0.72%。
前國統局局長︰財政應發「四支箭」，改善置業信心助樓市回春。中海外（0688）收報20.95元，跌0.95%；龍湖（0960）收報24.9元，跌3.49%；華潤置地（1109）收報35.55元，跌1.11%；碧桂園（2007）收報2.82元，跌1.05%。
奧思（1161）全年少賺60%，息7.5仙。收報1.32元，跌7.04%。
復星國際（0656）料與復星時尚合併產生6億人幣盈利。收報6.19元，跌1.75%。
Naspers再沽99.3萬股騰訊（0700），套現約3.18億。收報319.8元，升0.95%。
東亞（0023）、大新（2356）等中小型銀行跟加P 0.25厘。東亞收報9.32元，升0.43%。大新（2356）收報5.54元，升1.28%。
萬咖壹聯（1762）：蔣宇接替高弟男為首席執行官。收報0.345元，無升跌。
潤電（0836）11月售電量按年跌5.3%。收報13.96元，跌1.69%。
破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見48.6元，收報48.45元，升10.49%；中國中免（1880）創上市新高，見222.6元，收報217.4元，跌1.36%；3D Medicines（1244）創上市新高，見33.5元，收報32.1元，跌1.98%；鴻騰（6088）創52周高，見2.27元，收報2.05元，升4.06%；新高教（2001）創52周高，見4.04元，收報3.84元，升22.29%；新東方（9901）創52周高，見28.65元，收報28.15元，升5.63%；美高梅中國（2282）創52周高，見9元，收報7.56元，跌14.29%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.47元，收報4.43元，升4.24%；大家樂（0341）創52周高，見14.34元，收報13.98元，跌2.51%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.08元，收報0.99元，升13.79%；耀才（1428）創52周高，見1.65元，收報1.62元，跌1.22%；旭通（1826）創52周高，見0.2元，收報0.091元，跌10.78%。
5隻股份創上市新低，包括易居企業（2048）低見0.56元，收報0.58元，跌9.38%；恒盛地產（0845）低見0.077元，收報0.083元，跌3.49%；花房集團（3611）低見2.59元，收報2.59元，跌19.57%；美皓醫療（1947）低見0.485元，收報0.495元，跌4.81%；衛龍（9985）低見8.38元，收報8.65元，跌5.46%。
異動股
上升異動股，包括，睿見教育（6068）收報0.48元，升57.38%；成實外教育（1565）收報0.234元，升30.73%；新高教（2001）創52周高，見4.04元，收報3.84元，升22.29%；希望教育（1765）收報0.85元，升14.86%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.08元，收報0.99元，升13.79%；中達（0139）收報0.129元，升13.16%；中國科培（1890）收報2.85元，升13.1%；民生教育（1569）收報0.54元，升12.5%；中匯（0382）收報2.8元，升12.45%；凱知樂（2122）收報0.078元，升11.43%；太睿國際控股（1010）收報1.08元，升11.34%。
下跌異動股，包括，花房集團（3611）創上市新低，見2.59元，收報2.59元，跌19.57%；美高梅中國（2282）創52周高，見9元，收報7.56元，跌14.29%；君實生物（1877）收報32.4元，跌14.06%；海豐國際（1308）收報18.96元，跌13.42%；三葉草生物（2197）收報2.77元，跌12.34%；BC科技（0863）收報3.18元，跌12.15%；遊萊互動（2022）收報0.059元，跌11.94%；合景泰富（1813）收報2.08元，跌11.86%；康希諾生物（6185）收報75.25元，跌11.16%；和譽（2256）收報3.15元，跌11.02%。
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