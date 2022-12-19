據中央財辦有關負責人指，這次會議對房地產行業風險化解和可持續發展作出重要部署。會議認為，各部門、各地方只要認識到位，工作到位，持續抓好，房地產風險可以化解，市場可以實現平穩發展。

同時，要充分認識到房地產行業的重要性。房地產鏈條長、涉及面廣，是國民經濟支柱產業，佔GDP的比重為7%左右，加上建筑業則佔到14%；土地出讓收入和房地產相關稅收地方綜合財力接近一半，佔城鎮居民家庭資產的6成，房地產貸款加上以房地產作押品的貸款，佔全部貸款余額的39%，對於金融穩定具有重要影響，是外溢性較強、具有系統重要性的行業。

此外，亦要做好應對工作，確保房地產市場平穩發展。在前期已出 多項政策基礎上，會議從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面作出部署。

供給端方面。各地區和有關部門要扛起責任，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；繼續給行業提供足夠的流動性，滿足行業合理融資需求；推動行業併購重組；完善相關房地產調控政策及制度。2022年已出的政策要持續抓好，2023年還將出新舉措，側重研究解決改善房企資產負債狀況等。

預期和需求端方面。要著力改善預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，比如，在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策；結合落實生育政策和人才政策，解決好新老市民、青年人等住房問題；鼓勵加大保障性租賃住房供給，發展長租房市場；合理增加消費信貸，支持住房改善等消費。

最後，是要抓緊研究中長期治本之策。要深入研判房地產市場供求關系、人口變化、城鎮化格局，包括城市群都市圈、城市更新、再城市化等，研究推動房地產業向新發展模式平穩過渡，擺脫多年來「高負債、高槓桿、高周轉」模式。中國城鎮化率仍有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大。近期密集出 的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善。

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