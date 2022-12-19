moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

中央財辦︰2023續出台樓市政策 側重解決房企負債

中央經濟工作會議閉幕後，據新華網報道，中央財辦有關負責人就指出，在2022年已出的房地產政策要持續抓好，2023年還將出新舉措，並側重研究解決改善房企資產負債狀況等。他又指，會做好應對工作，確保房地產市場平穩發展，在前期已出多項政策基礎上，會議從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面作出部署。

據中央財辦有關負責人指，這次會議對房地產行業風險化解和可持續發展作出重要部署。會議認為，各部門、各地方只要認識到位，工作到位，持續抓好，房地產風險可以化解，市場可以實現平穩發展。

同時，要充分認識到房地產行業的重要性。房地產鏈條長、涉及面廣，是國民經濟支柱產業，佔GDP的比重為7%左右，加上建筑業則佔到14%；土地出讓收入和房地產相關稅收地方綜合財力接近一半，佔城鎮居民家庭資產的6成，房地產貸款加上以房地產作押品的貸款，佔全部貸款余額的39%，對於金融穩定具有重要影響，是外溢性較強、具有系統重要性的行業。

此外，亦要做好應對工作，確保房地產市場平穩發展。在前期已出 多項政策基礎上，會議從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面作出部署。

供給端方面。各地區和有關部門要扛起責任，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；繼續給行業提供足夠的流動性，滿足行業合理融資需求；推動行業併購重組；完善相關房地產調控政策及制度。2022年已出的政策要持續抓好，2023年還將出新舉措，側重研究解決改善房企資產負債狀況等。

預期和需求端方面。要著力改善預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，比如，在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策；結合落實生育政策和人才政策，解決好新老市民、青年人等住房問題；鼓勵加大保障性租賃住房供給，發展長租房市場；合理增加消費信貸，支持住房改善等消費。

最後，是要抓緊研究中長期治本之策。要深入研判房地產市場供求關系、人口變化、城鎮化格局，包括城市群都市圈、城市更新、再城市化等，研究推動房地產業向新發展模式平穩過渡，擺脫多年來「高負債、高槓桿、高周轉」模式。中國城鎮化率仍有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大。近期密集出 的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善。

其他報道

恒指半日跌88點 濠賭股跌 北水轉流出

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見本月新低

傳連花清瘟可造成肝損傷肝衰竭 以嶺藥業發聲明澄清 股價曾跌逾9%

特海國際介紹方式上市 海底撈股東每10股獲派1股

博安生物IPO 入場費3999.92元

綠葉製藥分拆博安生物 每持6638股可認購1股預留股份

滬深三大指數小幅低開 人行有20億人幣逆回購

恒指高開21點 科指升0.52% 續低於10天線

澳博：獲授權經營1250張賭枱及1700部博彩機

港股ADR跌133點 夜期低水91點 美期亞股跌

銀娛獲澳門批10年賭牌 承諾投資275億

馬斯克要用戶投票「應否卸任Twitter負責人」

北水增持國美 減持盈富