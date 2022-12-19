Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management總裁Ross Gerber透露，一名馬斯克的代表接觸過他，希望以每股54.20美元進行集資，與馬斯克在10月將Twitter私有化的作價相同。

據報，馬斯克家族辦公室主管Jared Birchall本周接觸了潛在投資人。

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