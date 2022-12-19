港股三大指數全線下跌。恒指收市跌97點或0.5%，報19352點，大市成交金額1006億元，較上日減少26%；國指跌30點或0.45%，報6604點。恒生科技指數收報4125點，跌0.58%。
大型科技股個別發展。「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升0.69%，收報87.05元；騰訊（0700）升1.14%，收報320.4元；美團（3690）升1.65%，收報178.8元；小米（1810）跌1.82%，收報10.78元。另外，京東（9618）跌0.36%，收報224.2元；網易（9999）升0.91%，收報111.2元；嗶哩嗶哩（9626）收報178.8元，升0.06%。
抗疫概念股捱沽，君實生物（1877）收報32.2元，跌14.59%；康希諾生物（6185）收報71.45元，跌15.64%；三葉草生物（2197）收報2.68元，跌15.19%；復星醫藥（2196）收報25.4元，跌6.96%；科興股東中國生物製藥（1177）收報4.37元，跌4.38%。
網上醫療股亦見疲軟，阿里健康（0241）收報7.39元，跌8.2%；平安好醫生（1833）收報23.35元，跌6.79%；眾安在綫（6060）收報20.75元，跌2.35%；京東健康（6618）收報73.5元，跌4.17%。
國務院鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，教育股逆市向上。光正教育（6068）收報0.465元，升52.46%；希望教育（1765）收報0.82元，升10.81%；成實外教育（1565）收報0.203元，升13.41%；澳洲成峰高教（1752）收報0.097元，升19.75%。
藍籌方面，碧桂園（2007）升3.51%，收報2.95元，是升幅最大的藍籌；東方海外（0316）跌9.45%，收報138元，為表現最差藍籌。
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