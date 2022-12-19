主辦單位表示，隨着政府放寬檢疫措施，相信有助吸引更多國際商務旅客來港及參加大型會議。香港貿發局更首度為境外來港出席論壇人士特設一系列旅遊體驗、美食及住宿優惠折扣及禮遇，讓嘉賓親身感受香港活力，合力說好香港故事。

今屆論壇兩日合共舉辦超過40場討論環節，演講嘉賓包括東方匯理資產管理行政總裁瓦萊莉．博頌（Valérie Baudson）、三井住友金融集團及三井住友銀行董事長國部毅（Takeshi Kunibe）、Vista Equity Partners總裁及首席執行官史雒飛（Robert F. Smith）、匯豐控股集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）、渣打集團主席韋浩思（José Viñals）、印尼投資局首席執行官Ridha Wirakusumah及英國保誠集團財務總監田弘諾（James Turner）。

其他嘉賓包括WeLab集團資深顧問陳家強、匯豐銀行香港區行政總裁林慧虹、國際結算銀行創新樞紐香港中心主管Bénédicte Nolens 、風險投資人Race Capital 普通合夥人莊思浩、Japan Computer Vision Corp. 首席執行官兼代表董事Andrew Schwabecher及美國農業科技公司Sound Agriculture首席執行官Adam Litle。

「明日對話」系列亦請來具蘇富比執行副總裁、歐洲、中東及非洲區董事總經理兼元宇宙執行主管Sebastian Fahey、科勒資本首席投資官及管理合夥人Jeremy Coller及滴灌通創始人及主席李小加等。

此外，今年論壇特別增設「環球視野」系列，並續辦「爐邊對話」環節，以多角度探討不同將改變未來的社會趨勢及議題，涉獵風險投資及初創生態、淨零轉型及ESG 評鑑標準、糧食安全、健康公平、元宇宙及非同質化代幣等範疇。