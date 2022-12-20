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萬科擬「捨A取H」股配股籌資 據指H股增發流程較成熟

上月內地正式重新開放內房A股融資，作為受惠股之一的萬科（2202）（滬000002）卻仍然選擇取道H股配股籌資，上周末公司股東大會通過了以新股配售方式，向非關連人士發行境外上市外資股（H股）的方案。據內媒報導，對於增發選道H股而非A股，相關人士回應稱，對H股（增發）流程比較成熟，A股（增發）相對來說要求更高。

至於對於增發後是否會攤薄現有股東權益，上述人士表示，目前價格各方面還沒有確定，後期根據市場再確定。 

不過受到H股今早旭輝（0884）及雅居樂（3383）齊齊配售影響，全線內房大跌，配股主角旭輝暫跌14.29%、雅居樂暫跌17.44%、寶龍地產（1238）暫跌9.78%、中梁（2772）及龍光（3380）均暫跌9.2%、新城發展（1030）暫跌8.18%、綠城中國暫跌6.05%等﹔日前亦配售的合景泰富（1813）暫跌5.58%。

大型藍籌內房股方面，萬科暫跌4.07%、中海外（0688）暫跌2.87%、潤地（1109）暫跌4.33%、龍湖（0960）暫跌5.86%、碧桂園（2007）暫跌6.78%。

物管股亦受拖累，碧桂園服務（6098）暫跌6.33%）、雅生活服務（3319）暫跌7.56%、世茂服務（0817）暫跌7.52%、融創服務（1516）暫跌7.24%、旭輝永升（1995）暫跌6.07%等。

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