皇冠環球（0727）公布，旗下全資附屬信佳資源擬收購「刺梨」種植公司，並在今日與王紅晨及劉婷婷訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄，由信佳擬收購由王劉兩人分別持有65%及35%的深圳市星潤控股，收購的權益及代價將待訂立任何正式協議前進一步磋商釐定。
刺梨為薔薇科植物刺梨的果實，刺梨又名茨梨、木梨子、文先果，深圳市星潤主要從事「刺梨業務」，其擁有種植刺梨之技術及經驗，並採用先進的區塊鏈溯源技術及GPS定位技術，對刺梨從選種、定植、播種、栽培、除草、採摘、放養、成型、流液、精細加工、無菌灌裝，以及分銷至全國進行線上線下之銷售等整個種植、採收、加工、銷售過程進行監控。
據指，深圳市星潤擬成立一間名為「刺梨高端製造示範園科技有限公司」的公司，並將於貴州省盤州市註冊。擬於全部項目投資11億元人民幣（下同），第一階段注資估計為1億元，以建立每年可加工高達8萬噸刺梨及年產量高達1.8萬噸健康刺梨系列之生產線。
皇冠環球指，信佳已於中國從事多年健康業務，包括休閒及健康服務。鑒於中國健康行業的正面且巨大的市場潛力，收購事項將擴大公司於刺梨行業的市場份額。
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