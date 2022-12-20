moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

皇冠環球擬收購刺梨種植公司

皇冠環球（0727）公布，旗下全資附屬信佳資源擬收購「刺梨」種植公司，並在今日與王紅晨及劉婷婷訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄，由信佳擬收購由王劉兩人分別持有65%及35%的深圳市星潤控股，收購的權益及代價將待訂立任何正式協議前進一步磋商釐定。

刺梨為薔薇科植物刺梨的果實，刺梨又名茨梨、木梨子、文先果，深圳市星潤主要從事「刺梨業務」，其擁有種植刺梨之技術及經驗，並採用先進的區塊鏈溯源技術及GPS定位技術，對刺梨從選種、定植、播種、栽培、除草、採摘、放養、成型、流液、精細加工、無菌灌裝，以及分銷至全國進行線上線下之銷售等整個種植、採收、加工、銷售過程進行監控。

據指，深圳市星潤擬成立一間名為「刺梨高端製造示範園科技有限公司」的公司，並將於貴州省盤州市註冊。擬於全部項目投資11億元人民幣（下同），第一階段注資估計為1億元，以建立每年可加工高達8萬噸刺梨及年產量高達1.8萬噸健康刺梨系列之生產線。

皇冠環球指，信佳已於中國從事多年健康業務，包括休閒及健康服務。鑒於中國健康行業的正面且巨大的市場潛力，收購事項將擴大公司於刺梨行業的市場份額。

其他報道

日央行調高長期利率上限 每百日圓兌港元升至5.8算

港股半日跌262點科指挫2.6% 抽水潮拖冧內房碧桂園插近7%

滬深三大指數半日向下 深成指跌1%

萬科擬「捨A取H」股配股籌資 據指H股增發流程較成熟

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌4日

政府今午宣布放寬宴會人數上限等措施 翠華漲逾兩成

中國12月LPR維持不變 連續4個月按兵不動

FTX創辦人SBF據報同意被引渡至美國受審

中達收購直播代理 作價約1.5億人幣

路透：Binance.com今年交易額逾22萬億美元 惟透明度欠奉

滬深三大指數小幅低開 人行有20億人幣逆回購

恒指低開195點科指跌1.6% 雅居樂旭輝開市插15%

雅居樂再折讓17%配股籌6億 競價時段股價跌15%

旭輝配股籌逾9億還債 折讓14%

聯想控股旗下聯泓新科擬發A股 籌資20億人幣

特斯拉據報產能增速超越銷量增長 股價跌破150美元見兩年低

衰退憂慮升溫美股4連跌 道指收跌162點納指挫1.5%