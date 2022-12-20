文章日期：2022年12月20日 13:13
中金公司（3908）公布，國國際金融（英國）有限公司（中金英國）已獲批加入盧森堡證券交易所，成為其首位中資上市和交易會員。
中金英國首席執行官夏星漢表示，非常高興成為第一家同時獲得盧森堡證券交易所上市會員和交易會員資格的中資公司，將可更好地連接中國、盧森堡和歐洲的資本市場，為雙邊市場的投資者及企業提供金融服務。
盧森堡證券交易所首席執行官Julie Becker則表示，這些會員資格標誌著兩家機構向前邁出了重要一步，將有助於進一步促進中國與國際投資者之間的跨境投資活動，特別是在全球存托憑證的上市和交易方面。
中金英國成立於2009年。自成立以來，以英國為中心，通過金融服務增進中國與歐洲、中東和非洲市場的業務往來，同時也積極為在這些地區的中資企業提供跨境金融服務。在加入盧森堡證券交易所之前，中金英國已經是倫敦證券交易所和瑞士證券交易所的首家中資會員，以及法蘭克福證券交易所的首家中資投行會員。
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