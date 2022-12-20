中金英國首席執行官夏星漢表示，非常高興成為第一家同時獲得盧森堡證券交易所上市會員和交易 會員資格的中資公司，將可更好地連接中國、 盧森堡和歐洲的資本市場， 為雙邊市場的投資者及企業提供金融服務。

盧森堡證券交易所首席執行官Julie Becker則表示，這些會員資格標誌著兩家機構向前邁出了重要一步， 將有助於進一步促進中國與國際投資者之間的跨境投資活動， 特別是在全球存托憑證的上市和交易方面。

中金英國成立於2009年。自成立以來，以英國為中心， 通過金融服務增進中國與歐洲、 中東和非洲市場的業務往來， 同時也積極為在這些地區的中資企業提供跨境金融服務。 在加入盧森堡證券交易所之前， 中金英國已經是倫敦證券交易所和瑞士證券交易所的首家中資會員， 以及法蘭克福證券交易所的首家中資投行會員。

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