環聯於2019年曾爆出個人資料外洩，被揭出現保安漏洞。私隱專員公署今日就環聯的個人資料系統發表視察報告，指環聯的個人信貸資料庫載有超過560萬名消費者的個人資料及信貸紀錄，其個人信貸資料系統的保安措施符合國際標準，接納公署的意見委任專責人員作為保障資料主任，符合《私隱條例》的保安的要求。
私隱專員建議環聯就其全球政策制訂適用於香港公司的內部政策及標準、更具體地訂明保障資料主任的職責及角色、就內部系統日誌紀錄的管理方式訂定統一標準、修訂處理信貸提供者的懷疑異常查閱情況的政策，並定期對資料處理者處理個人資料的做法進行適時的檢視。
現時環聯已因應公署的建議推行免費「信貸提示服務」，當訂閱「信貸提示服務」人士的信貸報告更改電話號碼或地址等，環聯會透過電郵通知該人士，預早作出防範。環聯亦讓被「起底」或懷疑被「起底」的人士，在信貸報告中加入備註，讓使用環聯服務的信貸提供者，即銀行或財務機構得悉此事以可作參考。
環聯於上月底獲銀行公會等機構委任為多間個人信貸資料庫（MCRA）其中一間信貸資料機構。私隱專員鍾麗玲表示，由於本港現已引入多間個人信貸資料服務機構，期望在視察中的結果及建議，除了可助環聯加強其個人資料的保安，亦可讓其他個人信貸資料服務機構作為參考。
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