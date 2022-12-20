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招商房託獲興業銀行境外融資貸款達45億元

招商房託（1503）公布，在12月14日已與興業銀行訂立境外及境內融資協議。據此，興業銀行香港分行和深圳分行將向招商房提供一筆境外額度最多45億港元的等額人民幣循環貸款融資及一筆境內不超過1億元人民幣之物業貸款融資，以支持房託用於再融資及一般業務用途。

集團指，今次再融資將進一步加强招商房託的財務靈活性及財政實力，是次境外循環貸款融資的利息為3.55%，境內物業貸款融資則為3.2%，均較現時港元利率環境下低。

另外，招商房託此次將大部分港幣貸款替換為人民幣貸款，達至貸款幣種置換的目的，解决了招商房託當前投融幣種錯配的匯兌壓力，進一步優化融資幣種分配，擴闊境內外各機構的融資渠道，在目前美元息率高漲的形勢下為投資者帶來更好的收益。

招商房託同時公布，是次境內外融資均已取並已用於2022年12月16日到期的貸款以及2023年中到期的貸款再融資。由於已提取的貸款金額等於現有融資的已償還金額，是次提取不會對招商房託的資産負債率産生顯著影響。

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