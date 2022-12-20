港交所指，宏觀經濟及地緣政治因素令全球首次公開招股市場活動減少，但香港市場較國外其他市場仍展現韌力，上市集資活動於下半年呈現反彈趨勢。截至11月30日，香港交易所共有69隻新股上市，集資額達878億元，其中42隻新股於下半年上市，數目幾乎是上半年的兩倍。

今年共有51隻來自新經濟行業的新股，佔期內集資額的72.7%。今年12月（截至 12 月 20 日），港交所又迎接9隻新股上市。港交所續指，今年共26隻新上市的交易所買賣產品 （ETP）。截至11月，香港上市的ETP總數共有168隻，平均每日成交金額達到118億元，較2021年同期上升50%。2022年亦是數碼資產投資選項發展蓬勃的一年，亞洲首批兩隻加密資產ETF於12月在香港交易所上市。

行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀環境不時帶來挑戰，但港交所公布或落實了多項重要的戰略及營運提升措施，對市場的短期或長期發展都有深遠的意義。歐冠昇續指，今年互聯互通機制以前所未有的速度升級擴容，這些令人鼓舞的新進展將進一步提升港交所作為中國與全球市場的超級聯繫人的角色。今年推出的有關特專科技公司上市新規的諮詢以及Core Climate國際碳市場亦是重要的里程碑，將大大提升香港市場的吸引力和競爭力。歐稱，對未來充滿信心，並期待在2023年為市場帶來更多機會及互聯互通。

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