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恒指收跌258點守萬九關成交縮 科指跌穿4000點

日本央行今擴大10年期公債收益率的交易範圍，政策意外轉鷹派，加上隔晚美股下股，恒指今日低開後越跌越多，一度挫467點失萬九關，低見18885點，恒指全日跌258點，收報19094點，成交縮至962.6億元。科指跌3.1%，報3996點。國指跌132點或2%，報6472點。

交投最活躍港股為騰訊（0700）)挫3.4%，收報309.4元，全日成交90.32億元。航運股東方海外（0316）升3.8%，為表現最好藍籌。滬深港通擴容，摩根士丹利指長遠有利港交所（0388），但給予目標價220，較現價低約三成，港交所今跌1.4%，收報325元。

今日表現最差藍籌為碧桂園（2007），全日挫插8.8%，主因雅居樂（3383）及旭輝（0884）今早開市前雙雙宣布配股，內房抽水潮未止，拖冧內房以及物管股，雅居樂及旭輝收跌逾17%及16%。

醫衛局宣布本周四（冬至）取消餐飲處所包括酒吧等及宴會的人數限制，並取消酒吧、夜店等快測要求。本地飲食股升幅略較早上收窄，翠華（1314）曾升兩成，收報0.295元，仍升19%。

歌禮製藥（1672）昨晚公布新冠及猴痘病毒抑制劑獲美國專利授權，今逆市勁升53%，收報5.31元，全日成交3.29億元。

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