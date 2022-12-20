日本央行今擴大10年期公債收益率的交易範圍，政策意外轉鷹派，加上隔晚美股下股，恒指今日低開後越跌越多，一度挫467點失萬九關，低見18885點，恒指全日跌258點，收報19094點，成交縮至962.6億元。科指跌3.1%，報3996點。國指跌132點或2%，報6472點。