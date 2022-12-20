匯豐宣布首次推出靈活免息分期付款計劃及優惠，客戶以匯豐信用卡選購Apple Watch 系列，可以低至65元免息免手續費分期購買 Apple Watch Ultra、Series 8 或 SE 系列，無須簽訂任何服務計劃，兼享最高$300「獎賞錢」。客戶更可於24個月後，選擇升級更換最新Apple Watch，以「回購價值保證」抵銷餘下分期餘額。
四間指定本地電訊商包括csl/1O1O、香港寬頻、數碼通及電訊數碼SUN Mobile參與是次免息付款計劃。由即日起至明年2月28日於以上指定電訊商選購Apple Watch Ultra或Apple Watch Series 8，分別可享額外$200「獎賞錢」或$100「獎賞錢」。首次為滿1,000元或以上之簽賬作商戶免息分期付款，亦可享額外$100「獎賞錢」。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，匯豐在今年較早時與各本地電訊商合作提供的「iPhone for Life」計劃受客戶歡迎，現推出分期付款計劃購買Apple Watch，希望客戶以靈活的消費方式，購買心頭好。
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