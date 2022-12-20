中證監、香港證監會發聯合公告表示，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。投行中金公司表示，預計短期將直接增加港交所（0388）約2.6%盈利，中長期更將豐富兩地投資活動、並強化港交所對國際公司的吸引力。此外，港股通納入標的數量預計將新增6隻國際企業，雖短期直接增量較少，但該行仍認為將進一步強化港交所的「超級聯系人」角色、即為國際企業提供對接內地活躍資金的渠道，中長期有望提升港股對國際公司的吸引力、助力打造國際金融中心 。
中金續指， 考慮到內地積極政策、中概股審計進展積極、美聯儲利率拐點或漸近提升市場情緒，上調港交所今明年盈利預測6%和10%分別至102億和126億元。中金上調港交所目標價10%至400元，給予「跑贏大市」評級。
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