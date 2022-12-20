中金續指， 考慮到內地積極政策、中概股審計進展積極、美聯儲利率拐點或漸近提升市場情緒，上調港交所今明年盈利預測6%和10%分別至102億和126億元。中金上調港交所目標價10%至400元，給予「跑贏大市」評級。

港交所今日收報325元，全日跌1.4%。

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