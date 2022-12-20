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統計處：11月通脹1.8% 電力、燃氣及水漲價14%

政府統計處公布11月份消費物價指數，整體消費物價按年升1.8%；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數（基本通脹率）按年升1.7%，兩項數據升幅均與上月一樣。　　

統計處指，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至11月止三個月平均每月升幅為0.2%，與截至10月份止三個月。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅均為0.1%。

11月份甲類、乙類、丙類消費物價指數按年分別升1.8%、1.7%、1.8%。各類綜合消費物價指數組成項目中，11月份電力、燃氣及水升較多，按年漲14.3%，衣履升5.2%，外出用膳及外賣升3.6%，基本食品升3.3%，煙酒升1.7%，交通、雜項服務均升1.6%，雜項物品微升0.4%。期內耐用物品跌1.6%，住屋微跌0.1%。

以今年首11個月計，綜合消費物價指數按年升1.9%，甲類、乙類、丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%、1.8%。

政府發言人表示，11月份基本消費物價通脹維持溫和。食品價格、能源相關項目、衣履價格升幅較大，其他項目的價格壓力仍然大致受控。發言人指，許多主要經濟體通脹高企，本地進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。

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