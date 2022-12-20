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黑田東彥：今次決定旨在糾正孳息率曲線

日央行擴大十年期國債孳息交易範圍，由正負0.25厘擴大至正負0.5厘，出乎市場預料，另擴大每月買債規模，下季起每月買債規模由7.3萬億日圓，加碼至9萬億日圓。日央行行長黑田東彥表示，今次決定旨在糾正孳息率曲線形狀，並確保刺激措施直接惠及市場和企業。

黑田東彥指，今次舉措為了改善市場功能，從而彰顯貨幣寬鬆政策成效，強調今次並非加息，又指今次變動，將增加貨幣政策框架可持續性，但不是導致放棄控制孳息曲線或退出寬鬆政策。

受消息刺激，日經平均指數全日跌2.5%，收報26,568點。每百日圓兌港元一度高見5.88算，升3.8%。

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