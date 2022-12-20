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中電信11月5G上客加快至602萬戶  中聯通5G上客亦加快至445萬戶

中國電信（0728）公布11月營運數，移動用戶數3.91億戶，淨增60萬戶，首11個月累計增1865萬戶。 當中，5G套餐用戶數達2.63億戶，淨增602萬戶，較10月淨增數加快，首11個月累計增7514萬戶。

月內，有線寬帶用戶數達1.8億戶，淨增92萬戶，首11個月累計增1092萬戶。固定電話數1.058億戶，淨減11萬戶，首11個月淨減128萬戶。 

中國聯通（0762）亦公布11月營運數據，截至11月「大聯接」用戶累計達8.54億戶，按月增加328.8萬戶。當中5G套餐用戶累計達2.09億戶，淨增445.1萬戶，較10月淨增數加快。物聯網終端連接用累計達3.76億戶，淨增291.6萬戶。

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