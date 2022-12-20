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中國財政部：今年首11月財政收入按年跌3％

中國財政部公布，今年首11月，全國一般公共預算收入累計為18.55萬億元人民幣（下同），扣除留抵退稅因素後增長6.1%，按自然口徑計跌3%。

首11月，全國一般公共預算支出累計為22.73萬億元，按年增長6.2%，其中中央一般公共預算本級支出3.15萬億元，按年增6.4%；地方一般公共預算支出19.58萬億元，按年增6.2%。

期內國內增值稅4.35萬億元，扣除留抵退稅因素後增長3.4%，按自然口徑計算下降26.2%。企業所得稅收入累計為4.3萬億元，按年增長3.8%；個人所得稅收入1.36萬億元，按年增8%；車輛購置稅2218億元，按年大跌32.2%；印花稅收入4124億元，按年增4.8%，其中證券交易印花稅收入2549億元，按年增3%；資源稅3169億元，按年漲48.2%。

期內教育支出達3.41萬億元，按年增5.9%；社會保障和就業支出為3.3萬億元，按年增7.4%；衛生健康支出1.94萬億元，按年增15.3%。

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