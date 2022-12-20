據內地《財聯社》報導，新能源車股蔚來（9866）首席信息安全科學家、信息安全委員會負責人盧龍在蔚來官方社區發布公告，指在今年12月11日蔚來公司收到外部郵件，聲稱擁有蔚來內部數據，並以泄露數據勒索225萬美元（折合約1570.5萬元人民幣）等額比特幣。
蔚來指，在收到勒索郵件後，公司當天即成立專項小組進行調查與應對，並第一時間向有關監管部門報告此事件。經初步調查，被竊取數據為2021年8月之前的部分用戶基本信息和車輛銷售信息。
蔚來指，對此次事件對用戶造成影響深表歉意，並承諾對因本次事件給用戶造成的損失承擔責任。公司又指，不會向網絡犯罪行為低頭，將協同有關執法部門深入調查事件，並依法堅決打擊相關數據竊取及買賣行為，以及在事件發生後，對公司網絡信息安全進行了排查及強化，避免此類事件再次發生。
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