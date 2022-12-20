張量為近日捲入在加州為獲得合同而提供回扣，遭美國政府通緝，在11月30日在倫敦被拘捕的富力地產（2777）聯席董事張力的兒子。張力在英國被捕後，要繳付1500萬英鎊，折約1.4億港元的保釋金。

張量目前除了持有傳遞娛樂股權，亦為力量能源（1277）的執行董事、腦洞科技（2203）的控股股東及主席。力量能源為礦業公司，腦洞科技則主要參與在美國上市的中概股及加密貨幣，本業為半導體製造及買賣、寬帶基礎設施建設以及為智能場域應用程序等相關業務。

傳遞娛樂主業從事電影、電視劇及綜藝節目製作、發行、影院管理，及藝人經紀業務等。該公司曾為Cinema City的影院營運商，及後出售其中四間Cinema City，只保留旺角朗豪坊的Cinema City提供管理營運服務。

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