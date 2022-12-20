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金管局督導小組伙CDP加強本港氣候和環境信息披露 開發數據平台

金管局公布，綠色和可持續金融跨機構督導小組（督導小組）與CDP（前稱「碳披露項目」）合作，豐富香港的氣候數據資源，加強可持續發展報告。

據公告，督導小組和CDP將共同加強氣候和環境信息披露，充實及善用香港數據資源；支持技能培訓及提升技能，促進本地公司披露高質素的氣候，及其他環境數據，並促進數據流動，為金融機構提供更好的數據資源，評估氣候和環境風險，支持實體行業邁向碳中和。

公告提到，督導小組與CDP準備了詳細指引和學習材料，明年首季起舉行針對性技能培訓，督導小組亦與金融機構和行業機構合作發放問卷，協助收集數據。公告透露，督導小組正開發一個數據平台，以收集並便利金融機構在獲授權下取得相關的公司數據。

督導小組聯席主席兼金管局總裁余偉文表示，數據是促進金融機構和企業採納可持續金融的要素，與CDP合作是重要一步，擴大小組數據工作範圍，將中小企業納入其中，強調此範疇重要，但過往難以觸及。

督導小組由金管局與證監會共同領導，CDP是國際非營利組織，營運全球公司環境信息披露系統。

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