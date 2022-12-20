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呂志和獎捐資2.5億人民幣發展交大「呂志和科學園」

嘉華集團主席呂志和，透過「呂志和獎─世界文明獎」捐資2.5億元人民幣，支持上海交通大學張江科學園發展。新校區將命名「呂志和科學園」，建築面積10萬平方米，科研空間佔一半，共有八幢大樓，將入駐各類科研人員約1200 人。該科學園將與張江其他國家大科學設施產生協同效應，預期將推動內地多個學科跨越性發展、打造前沿交叉研究平台。

「呂志和科學園」擬引入的科研人員，以健康研究、生物醫學工程及新材料為主要研究範疇。當中會建設七大研究中心，包括人工智慧生物醫藥中心、DNA 存儲研究中心、合成科學創新研究中心、人工智慧網路安全創新中心、變革性分子前沿科學中心、未來材料創制中心及超快科學中心，將促進內地在物理、材料、生物、醫藥和網路等多個交叉學科前沿領域的原創研發與相關產業的發展。

在科學園內，將特別建設公共儀器平台。目前設有 65 台，總價值1.37億元人民幣，實驗室面積約1300 平方米，進一步提升元素、有機分子到分子功能分析等基礎技術水準，為學校在有機化學、藥學、生命科學、醫學、材料科學等領域的檢測和表徵水準提供更深入、更廣泛的技術支援。該科學園亦與毗鄰的上海同步輻射光源建立戰略合作夥伴關係，並將合作進行新分子及新材料的研究。

在今次損資之前，呂志和已於2017年捐資1.2億元人民幣予北京大學生命科學學院，亦曾於2018年捐資2億元人民幣予清華大學生物醫學館興建兩棟全新大樓，致力推動生命科學發展。