該集團指，2021年度審計工作及2022年度中期業績之審閱工作尚進行中，將盡快公布。在境外債務重組方面，其正與其財務及法律顧問積極推進相關工作，並與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的重組方案之制訂。目前各方在重組方案框架、關鍵條款的分歧正不斷收窄，但是因為公司債務負擔沉重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源是否能產生預期價值存在較大不確定性。下一步該集團將繼續與境外債權人開展積極和建設性的對話，以期儘快在重組方案條款達成一致意見，也將繼續適時提供關於境外重組進展的重大更新資料。此前，恒大被提出清盤呈請，有關聆訊將押後至2023年3月20日。

中國恒大及附屬公司恒大物業（6666）又公布，質押擔保的獨立調查已接近完成階段，其將盡快發佈結果。其正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項方案。方案主要透過集團轉讓資產予恒大物業，用作抵銷相關款項。待落實償還方案後，發出公告。

恒大物業同時更新季度數據，截至10月31日在管面積約4.92億平方米，管理項目2655個。總簽約面積約8.2億平方米，簽約項目總數3093個。集團的2021年審計工作及2022年中期業績之審閱工作尚在進行中，將在切實可行情況下盡快公布。至於質押擔保的獨立調查已接近完成階段，將在切實可行下盡快公佈結果。其更已委任致同諮詢服務為內控顧問，對內部監控制度進行獨立檢討，將在切實可行情況下盡快發佈結果。

中國恒大及恒大物業將繼續將股份停牌，直至另行通知。