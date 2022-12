據報,新CEO物色過程可能會較預期長,相信不會在短期有結果。然而,Tesla的股票未有因此而提振,收市跌8%,今年來該股已累計下跌近59%。

馬斯克之後在Twitter發帖文表示,如果找到有足夠愚蠢的人接受行政總裁,他將會辭去CEO一職,日後只會管理軟件和伺服器團隊。

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

