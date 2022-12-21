美股終止四連跌，恒指今早高開96點或0.51%，報19190點，大市成交金額14億元；國指今早高開24點或0.38%，報6496點。恒生科技指數開市報4017點，升0.52%。
大型科技股普遍上漲，「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升0.48%，報84.45元；騰訊（0700）升0.52%，報311元；美團（3690）升0.4%，報176.2元；小米（1810）升0.19%，報10.58元。其餘科技股亦向上，京東（9618）開市報220.6元，升0.09%；嗶哩嗶哩（9626）開市報173元，升3.65%；網易（9999）開市報108元，升0.28%。
汽車股全線走高，小鵬（9868）開市報39.3元，升5.93%；吉利（0175）開市報11.68元，升0.52%；理想汽車（2015）開市報78.15元，升0.39%；蔚來集團（9866）開市報88元，升1.91%。
教育股延續昨日漲勢，希望教育（1765）開市報0.83元，升3.75%；成實外教育（1565）開市報0.233元，升4.48%；光正教育（6068）開市報0.445元，升3.49%。
藍籌方面，翰森製藥（3692）升4.5%，報14.4元，是升幅最大的藍籌；信義玻璃（0868）跌1.6%，報13.54元，為表現最弱藍籌。
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