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大摩將內房上調至有吸引力 看好潤地及中海外

摩根士丹利發表報告，將中國房地產板塊上調至有吸引力。該行指出，近期中國政府出台的政策表明重點將轉向促增長，明年住房改善需求或得到進一步刺激。

報告指，內房銷售復蘇快於預期的可能性更高，可能到明年第二季度中期轉為正增長，投資者信心未來幾個月更加樂觀。該行又指，國有企業土地儲備優質充裕，2023年銷售增長或表現出色；民營企業明年下半年恢復拿地後，2024年或潛力更高，預計未來兩年所覆蓋的開發商銷售年均復合增長率為14%至19%，如果房價上漲，2024年的盈利增長可能為4%至16%

大摩看好華潤置地（1109）和中國海外發展（0688），可以作為長期市場整合企業；青睞香港上市的龍湖集團（0960）和新城發展（1030），銷售和租金雙雙回暖，料帶來Beta收益。由於流動性風險降低，將合景泰富（1813）評級從低配上調至平配，將目標價從1.07元提高近一倍至2.02元。

 

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