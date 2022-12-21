平台更新版本正在開發中，將包括升級界面及用戶通訊、 舉辦比賽和社群活動等功能。新版本目標於2023年第二季投入 運作，以支持全球Fast Track計劃2023及其他連接潛在商業交易及融資機會的計劃 。

據投資推廣署，FintechHK社區平台旨在鼓勵本地業界將業務推展到內地以 至東南亞及其他地區， 透過平台為金融科技公司及行業巨頭用戶提供探索和互動的機會。 金融科技公司可向平台用戶介紹公司概況、價值定位、 創新解決方案、集資需求和其他業務細節， 增加曝光率並藉此接觸到亞洲及其他巿場的金融科技社群。

另一方面， 企業和投資者可更容易尋找金融科技方案供應商和探索投資機會。 而專注金融科技行業的服務供應商亦可分享見解和最新技術， 為需要專業服務支援的行業巨頭和金融科技公司創造商業機會。

投資推廣署稱，現時平台已獲300多家金融科技組織加入， 並預計有更多新用戶加入。

該平台獲得財經事務及庫務局支持，並由投資推廣署策劃， 將成為在2022年獲得業界參與的全球Fast Track計劃的延伸項目。

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