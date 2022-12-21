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恒指收市升17點 明起取消餐飲宴會上限 部分餐飲股向上 海底撈升3%

港股半日向上。恒指收市升17點或0.09%，報19112點，大市成交金額386億元，南下資金半日淨流入12.63億元；國指升7點或0.12%，報6480點。恒生科技指數收報4007點，升0.28%。

大型科技股個別走。阿里巴巴（9988）升0.65%，收報84.6元；騰訊（0700）升0.45%，收報310.8元；美團（3690）跌1.08%，收報173.6元；小米（1810）跌1.33%，收報10.42元；網易（9999）升0.93%，收報108.7元；嗶哩嗶哩（9626）收報173.2元，升3.77%。

本港明日起取消餐飲宴會上限，餐飲股普遍向上。海底撈（6862）收報19.84元，升3.23%；九毛九（9922）收報18.96元，升1.39%；呷哺呷哺（0520）收報7.84元，升1.95%；大家樂（0341）一度創52周高，高見14.48元，收報14.42元，升1.84%。

知名體育品牌Nike上季度收入及盈利勝市場預期，體育用品股走高。李寧（2331）收報62.95元，升2.61%；安踏（2020）收報97.9元，升0.15%；361度（1361）收報3.29元，升0.3%；滔搏（6110）收報5.57元，升2.39%。

知名蘋果分析師郭明錤指，蘋果可能取消或延後iPhone SE 4量產計劃，蘋果概念股續跌。高偉電子（1415）)收報10.4元，跌1.33%；舜宇光學（2382）收報88.35元，跌2.43%；瑞聲（2018）收報16.76元，跌0.95%；丘鈦（1478）收報4.05元，跌0.49%。

教育股續受捧，新東方在線(1797一度)創上市新高，見50.65元，收報49.7元，升4.85%；光正教育（6068）收報0.47元，升9.3%；天立教育（1773）收報1.86元，升6.29%。

藍籌方面，申洲國際（2313）升6.77%，收報81.25元，是升幅最大的藍籌；新世界發展（0017）跌2.52%，收報21.25元，是跌幅最大的藍籌。

 

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