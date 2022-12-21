由於執行董事兼董事會主席鄭憲徽及李國彰於2019年訂立一致行動人士確認契據，二人承諾及確認自註冊成立日期起及，只要仍為集團各成員公司的董事及主要管理層成員，或直接或間接於任何相關公司的股本中持有權 益， 即為相關公司的一致行動人士。

在簽立終止契據前，鄭憲徽及李國彰有權於美佳音股東大會上行使超過30%投票權以及共同被視為公司的控股股東，而董事會獲李國彰告知，於2022年12月21日，他及旗下公司已轉讓約10%予鄭憲徽旗下GMTL，及約7.6%予兩名獨立第三方人士。

交易完成後，鄭憲徽透過GMTL於美佳音的權益由約19.27%增至29.27%。

美佳音今早股價狂升，最多曾彈1.3倍，股價高見1.36元，停牌前報0.98元，仍升63.3%，成交6030萬元。美佳音申請午後復牌。

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