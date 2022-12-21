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恒指結束兩連跌 收升65點 新東方在線破頂 傳內地明年全面開放 航空股旅遊股受捧

恒指結束過去兩個交易日跌勢，收市升65點或0.34%，報19160點，大市成交金額692億元，較上日減少28.02%；國指升27點或0.43%，報6500點。恒生科技指數收報4024點，升0.71%。

權重科技股普遍向上。阿里巴巴（9988）升0.48%，收報84.45元；騰訊（0700）升0.52%，收報311元；美團（3690）跌0.74%，收報174.2元；小米（1810）無升跌，收報10.56元；網易（9999）收報110.4元，升2.51%；嗶哩嗶哩（9626）收報172.3元，升3.24%。

教育股繼續活躍，新東方在線（1797）一度創上市新高，見50.65元，收報50.35元，升6.22%；光正教育（6068）收報0.485元，升12.79%；天立教育（1773）收報1.89元，升8%；思考樂教育（1769）收報1.9元，升10.47%。

內地據報於明年1月3日全面開放入境措施，三大航空股向上。國航（0753）收報7.34元，升2.23%；南航（1055）收報5.3元，升2.12%；東航（0670）收報3.35元，升1.52%。

旅遊股亦受惠。攜程（9961）收報271.6元，升2.57%；同程旅行（0780）收報18.34元，升2.69%。

藍籌方面，申洲國際（2313）升6.7%，收報81.2元，是升幅最大的藍籌；創科實業（0669）跌2.12%，收報87.6元，是跌幅最大的藍籌。

 

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