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飛達：第四期廠房料明年4月投產 產能可增25%

飛達帽業（1100）疫情期間積極轉型，包括接收更多細單、急單，又興建第四期廠房加大產能。飛達副主席兼董事總經理顏寶鈴透露，第四期廠房將於明年4月落成，屆時每月產能將增加150萬件，即較現時的每月600萬件提升25%。

顏寶鈴表示，公司第四期廠房將與香港生產力促進局合作發展物聯網，以提升管理效率，技術成熟時希望將整套技術應用在潛在發展的墨西哥廠房。她解釋，雖然孟加拉的薪金較低，不過距離美國較遠，而墨西哥與美國相近，陸路只需2.5小時，由下單至交貨只需一周，不過薪金相對昂貴，客戶已同意在當地設廠後承擔額外的成本，預計明年初將有定案。

她表示，飛達在疫情期間發展出快速交貨的生意模式，以「量少、訂單多」支持公司發展，現時已是供不應求，有信心明年收入可達至雙位數增長。顏寶鈴舉例，公司在美國高爾夫球市場份額只佔15%，仍有一定發展空間。飛達財務總監黎文星表示，美國經濟表現較差，預計明年業務會相對受壓，但整體動力依然不變。

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