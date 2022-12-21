證監會譴責國信證券（香港）經紀有限公司違反監管規定，當中在2021年1月1日至2021年3月7日期間，因國信為取得財務融通，依賴1009名客戶有效期已屆滿的常設授權，將他們的證券抵押品再質押給銀行作為抵押品。而根據《證券及期貨條例》下，在處理客戶資產和提供客戶帳戶結單方面，違反監管規定，罰款280萬元。
調查亦發現，國信在2020年5月至2020年11月期間，向930名客戶提供資料不完整和不正確的月結單。證監會考慮到公司違反《客戶證券規則》及《成交單據規則》的情況，採取了補救行動，並主動向證監會作出匯報；事件看似是個別事件；無證據顯示監管違規行為令客戶蒙受損失等，作出上述紀律處分。
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