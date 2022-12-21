證監會譴責國信證券（香港）經紀有限公司違反監管規定，當中在2021年1月1日至2021年3月7日期間，因國信為取得財務融通，依賴1009名客戶有效期已屆滿的常設授權，將他們的證券抵押品再質押給銀行作為抵押品。而根據《證券及期貨條例》下，在處理客戶資產和提供客戶帳戶結單方面，違反監管規定，罰款280萬元。