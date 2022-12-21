國際家居零售表示，期內業績理想，財務狀況穩健。受整體同店銷售增長及平均每筆交易額增加等利好的因素帶動下，集團各市場收入均見上升趨勢。毛利受惠疫後復常帶動，加上集團積極擴大環球供應商網絡（如日本及韓國），加強採購不同產品類別，積極加強全球採購的產品供應，借助強勢的港元環境下以減低採購成本從而對毛利產生積極影響。

國際家居零售表示，對中長期的前景發展仍然保持正面的態度，業務重點仍然是香港，新加坡和澳門，並在潛力較大的地區開設新店舖。截至10月底，香港直營店按年維持至320間，新加坡店按年減3間至46間，澳門增1間至9間。

為配合未來發展，國際家居零售表示，位於香港葵涌ATL物流中心的10樓全新物流配送中心將準備就緒，計劃於2023曆年上半年投入營運。目標是成為全球採購的中央基地，做好各類產品和確保庫存充足，進一步提升產品配送效率。

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