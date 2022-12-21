經營日本城及日記士多等的國際家居零售（1373） 公布截至10月底的中期業績，收入按年升5.5%至13.87億元，純利按年升16%至1.1億元，若撇除「COVID-19」有關的補貼收入及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，期內經調整利潤按年升10.3%至8374.4萬元。毛利按年升5%至6.46億元。每股中期股息派12港仙， 若撇除去年同期的4.2仙特別息，派息按年升14.3%。
國際家居零售表示，期內業績理想，財務狀況穩健。受整體同店銷售增長及平均每筆交易額增加等利好的因素帶動下，集團各市場收入均見上升趨勢。毛利受惠疫後復常帶動，加上集團積極擴大環球供應商網絡（如日本及韓國），加強採購不同產品類別，積極加強全球採購的產品供應，借助強勢的港元環境下以減低採購成本從而對毛利產生積極影響。
國際家居零售表示，對中長期的前景發展仍然保持正面的態度，業務重點仍然是香港，新加坡和澳門，並在潛力較大的地區開設新店舖。截至10月底，香港直營店按年維持至320間，新加坡店按年減3間至46間，澳門增1間至9間。
為配合未來發展，國際家居零售表示，位於香港葵涌ATL物流中心的10樓全新物流配送中心將準備就緒，計劃於2023曆年上半年投入營運。目標是成為全球採購的中央基地，做好各類產品和確保庫存充足，進一步提升產品配送效率。
其他報道
恒指結束兩連跌 收升65點 新東方在線破頂 傳內地明年全面開放 航空股旅遊股受捧
胡錫進稱自己情況不太好 但認為自己支持開放 理應「多遭些罪」
高盛：中國明年首季「走出」疫情 調高GDP增長預測至5.2%
外媒預計微軟或會在明年收購Netflix 雙方目前已是廣告合作伙伴
投資推廣署試行FintechHK社區平台 料明年次季正式運作
恒指收市升17點 明起取消餐飲宴會上限 部分餐飲股向上 海底撈升3%
FTX聯合創始人「薯條哥」法律團隊據報正在與美國檢察官討論保釋協議