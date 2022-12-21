外媒報道，大型加密貨幣採礦商Core Scientific正在美國申請破產保護。
CNBC引述消息指，Core Scientific目前現金流仍錄得正常，但手頭現金不足以償還租用設備的債務。消息稱，該公司不會清盤，會繼續正常營運，並與債權人達成協議。
Core Scientific主力是開採比特幣等加密貨幣，期間為全國各地的數據中心提供動力，這些數據中心配備了專用電腦，同時處理數學算式，並驗證交易及創建新代幣，需要昂貴的設備、技術和大量電力。
Core Scientific去年7月以SPAC方式掛牌，市值一度高達43億美元，但目前已急瀉至約7805萬美元，跌幅達98%。
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