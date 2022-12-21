陸秉鈞指出，考慮到港股短期已見龐大升幅，加上外圍經濟環境不明朗，預計明年股市可能於第一季尾或第二季再次出現較顯著調整。從技術因素看，恒指在16138至16829點留下一個大型「裂口」。若恒指能補回此裂口，加上市場憧憬下半年美國減息預期，股市有機會在整固後再現顯著升浪。投資者短期內可先將資金停泊貨幣基金等靈活性較高的低風險資產，以便隨時伺機入場。

板塊方面，富途交易部高級分析師毛君豪認為，隨著內地防疫新十條出台，旅遊板塊可受惠明年價值重估；而在防疫措施開始逐步放寬下，內地網上旅遊服務商的平台機票搜尋量亦見急增。若內地進一步恢復出境旅遊，旅遊服務商收入可隨之增加，部署上可看高一線。

毛君豪又指出，科網股現時估值已充份反映行業監管常態化，而且自從今年下半年開始，內地多次強調平台經濟規範健康發展及指出電子遊戲產業的實質價值，預期對龍頭科網股企業，如騰訊控股（0700）、網易（9999）的聚焦可望由監管變為支持發展，料成為明年估值回升的催化劑。

此外，富途交易部高級分析師陳凱欣表示，對本地地產股看法樂觀，宜於第一季候底吸納並中長線持有，建議首選新鴻基地產（0016），雖然股價距離最低位已爬升了25%，但對比每股淨值現價仍然有接近50%折讓，估值吸引。

陳凱欣解釋，主要因為市場已接納加息幅度，按息預算經已較清晰可見。當預期息口回落，意味供樓將會越來越輕鬆；加上近日中港兩地通關消息不絕於耳，政府積極吸納專才來港，對於租金有正面影響。另見近日新盤開賣，雖然銷情因大市氣氛疲弱而沒有過往般熾熱，但開賣呎價並沒有因而減價促銷，這正正反映發展商對樓市的購買力有一定信心。

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