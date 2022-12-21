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中證監：將加快中長期資金入市力度

中證監日前舉行黨委會議，研究落實中央經濟工作會議措施。中證監主席易會滿表示，中證監將切實維護資本市場平穩運行，加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加大入市力度，推動養老金投資公募基金盡快形成市場規模。

易會滿又指，當局將堅決防範化解重大風險，繼續穩妥有序化解私募基金、債券違約、金交所等重點領域風險，加強對跨市場、跨境、跨領域風險的監測分析與統籌應對，健全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，堅決守住風險底線。

房地產市場方面，易會滿指當局會支持市場平穩發展，加大力度、加快速度資本市場各項支持政策措施落地見效，助力房地產發展模式轉型。全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具，更好推進央地合作增信共同支持民營房企發債。落實已出台的房企股權融資政策，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建筑等密切相關行業上市公司實施涉房重組。加快打造保障性租賃住房REITs板塊。

資本市場開放方面，易會滿指會推動滬深港通互聯互通擴大標的、優化交易日歷落地。推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市案例落地。深化內地與香港資本市場務實合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。

對於上市改革，易會滿指將推進股票發行注冊制改革，將選擇權交給市場，放管結合，提升資源配置效率。緊緊圍繞制造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和薄弱環節，完善資本市場制度供給。更好發揮期貨市場功能，服務實體企業風險管理，助力保供穩價。加快資本市場監管轉型，推進資本市場治理體系和治理能力現代化。

另外，中證監將全面實施新一輪推動提高上市公司質量的三年行動方案。從市場準入、信息披露、持續監管等方面，進一步落實對國企、民企一視同仁、平等對待的要求，推動國有控股上市公司整合資源、提高競爭力，推動民營上市公司規範穩健發展，不斷優化上市公司結構，提升整體質量。穩步推進併購重組注冊制改革，支持企業通過併購重組提質增效、加快發展。