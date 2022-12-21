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【久利生專欄】去阿根廷平買美斯波衫

未等2023年展望，世界盃完美落幕，用現代足球評述語言，阿根廷與法國決賽真是有今生冇來世，麥巴比連中三元當然是神奇頂級超卓，而摩洛哥打入四強就蔗渣價錢食出燒鵝味道。

本欄個多月前已寫冠軍如無意外就是阿根廷，再貼中摩洛哥很大機會異軍突起，算有交代，美斯終於都可以同老馬齊名，當然估不到會玩黑袍加身。

唯一「美中不足」是美斯沒留下男兒淚，一副滿足男人模樣，反而離開巴塞時就真情流露，真是離開是為了回來，巴塞便是美斯捧盃的最強魔咒！畢竟「亞軍廷」也被唱Don’t cry for me了太多年。

說起貝隆（夫人），最新一期經濟學人便探討了阿根廷民粹主義的出路，認為貝隆式管治已到了歷史低位，「有一支強大的足球隊但政府殘破不堪」。雖然有點標題黨，如果筆者可以延伸一點，Messism，美斯主義或阿根廷足球民粹主義，即是難以場場靠天才波，或士氣波。

阿根廷奪世界盃冠軍，有經濟學者認為，冠軍國家一般可以在接下來的兩個季度，獲得0.25百分比的額外GDP增長，全因是在全球受追捧程度大大提高，促進該國出口增長。

全球過半人口觀看周日的世界盃決賽，令阿根廷可望與經濟結構相似的巴西一樣，在出口方面得益。巴西贏得2002年世界盃後，外貿出口大幅上升。

但閒來望下Bloomberg機，原來阿根廷披索兌美元今年來貶值40%，是20國集團中表現最差的貨幣。即是揸美金到布宜諾斯艾利斯便可以平買美斯阿根廷波衫，仍有貨的話。

不用看VAR都知，美斯終於捧得大力神盃，只能輕微安撫了飽受通脹困擾的阿根廷人民，該國四成國民仍生活在貧困線下方。難怪有人認為貝隆主義可能會分裂。

在阿根廷通脹與貝隆是同義字，強調情感和救贖。「貝隆主義者可能會犯錯誤，但我們必須繼續信奉貝隆主義者。」分別是美斯主義可以再行多數年，未需急於改革，反正仍需要有美斯來凝聚下社會各階層。

貝隆主義的衰落，表明阿根廷中右翼反對派將在明年的選舉中獲勝，前提是它能夠克服內部分歧，反對派可能會在國會贏得絕對多數席位，這將使其能夠實施激進經濟改革。

除了削減開支以消除赤字和統一匯率外，其他措施還包括解決既得利益問題。此類改革可以恢復市場對披索的信心，吸引外逃資本回流，並最終促進增長。但同時會帶來陣痛及損失。

至於同樣在卡塔爾創造歷史的摩洛哥，如何將球員輸出至歐洲學法，再成功引導他們回流，筆者早在Facebook寫的三部曲略有提及，此處不贅。最重要是，這等壯舉也發揮異曲同工之妙，協助許多人暫時忘掉國內乾旱和飛漲的物價。

摩洛哥通脹率大升，今年首10個月上漲超過12%，加息也於事無補，生活成本上漲導致民怨沸騰。世界盃的佳績，正好舒緩國民的悲觀情緒，贏出一場便是慶祝一場。

出於在世界盃中的出色表現，全球世界盃後爆冷興起一股摩洛哥熱，甚至政府要藉此為不同行業說好摩洛哥故事，令經濟多了進攻點，開啟了前所未見的機會。

摩洛哥是非洲第五大經濟體，以第三產業經濟為主，而旅遊業一直是其重要支柱，是第三大外匯來源，仍僅次於出口（包括豐富礦石天然資源，卻沒有煤礦和石油）和僑匯；又先後與不同國家和地區簽訂自由貿易協定。

提到僑匯，摩洛哥今屆世界盃走線可以說是西歐民族考。摩洛哥人是比利時最大的外來移民社群；歷史上亦被葡萄牙和西班牙殖民過，至今摩、西還有領土爭端；法國曾是摩洛哥的宗主國（摩洛哥於1956年獨立），又很多歷史淵源和現實糾葛。

2011年「阿拉伯之春」，摩洛哥有別於其他阿拉伯國家，做了不一樣的選擇，其後多年一直保持著政治、經濟和社會穩定。特別是在疫情後，經濟迅速復蘇，2021年國內生產總值（GDP）增長了7.9%。

是以，摩洛哥在世界盃走強，亦帶出了海灣國家的深層次矛盾，即身分認同命題。泛阿拉伯主義常常讓人覺得過時，但這些國家近期對摩洛哥nothing is impossible的熱情，表明（足球）文化上的親和力仍然連結著該地區的人們。

足球比賽常說天時、地利、人和，摩洛哥政府當日的一個重大決定，可以說改寫了足球的國運，加上多年計劃及世界盃在非洲舉辦，終於修成正果，但長遠而言，也代表與阿拉伯國家愈走愈遠。

2026世界盃正醞釀16組3隊，當然皆大歡喜，可以各自各慶祝自high，好像解決了上述身份認同問題（不是梅建國那種），而簡單講即是外圍賽供給側改革，小組賽內循環，決賽周一帶一路，FIFA共同富裕。足球有幾時離開過政治？

久利生