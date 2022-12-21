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11月訪澳旅客按年大減54%至36.65萬人次

澳門統計暨普查局公布，受鄰近地區疫情影響，11月入境旅客按年減少54.3%至36.65萬人次，與10月比較亦減少36.8%。留宿旅客為19.63萬人次，不過夜旅客有17.02萬人次，同比分別下跌31.7%及66.9%。旅客平均逗留時間為1.9日，按年上升0.6日；留宿旅客的平均逗留時間為3.5日，增加0.1日，不過夜旅客為0.1日則持平。

按客源分析，內地旅客同比減少56.8%至32.03萬人次，其中個人遊旅客佔11.69萬人次。大灣區珠三角九市旅客共18.42萬人次，珠海市佔48.1%。香港及台灣地區旅客分別有3.85萬人次及5569人次。

今年頭11個月的入境旅客共531.09萬人次，按年下跌22.9%；不過夜旅客佔305.64萬人次，及留宿旅客達225.46萬人次，分別減少14.7%及31.7%。旅客平均逗留1.5日，同比減少0.1日；不過夜旅客的平均逗留時間0.1日則維持不變，留宿旅客逗留3.3日，則增加0.1日。

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