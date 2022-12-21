據了解，時富金融於1998年開發香港網上交易平台，提升交易速度，令客戶可在網上自行買賣股票。其後更先後開拓手機交易程式、3D AI KOL，以及於2004年成為首家發展財富管理的非銀行金融機構；2018年更開發Weever FinTech，提供虛擬及數碼資產交易服務。

時富金融董事長關百豪表示，過去幾十年，香港金融市場歷經「起起落落」，而隨著市場的變化，公司仍果敢改革向前，憑藉科技創新引領市場發展；並一直秉持以客為先的精神，不斷提升客戶的投資理財服務體驗。

其他報道

【久利生專欄】去阿根廷平買美斯波衫

中證監：將加快中長期資金入市力度

美國最大加密貨幣採礦商Core Scientific申破產保護 稱會繼續營運

日本城母企半年多賺16%至1.1億元 每股中期息派12仙

富途料2023大市V形走勢 恒指看23000點 旅遊、科網及本地地產股看俏

富士康鄭州廠傳要員工抱病上班 鴻海發聲明澄清

滔搏第三季零售及批發業務總銷售額按年跌一至兩成

證監會譴責國信違規 罰款280萬

恒指結束兩連跌 收升65點 新東方在線破頂 傳內地明年全面開放 航空股旅遊股受捧

飛達：第四期廠房料明年4月投產 產能可增25%

胡錫進稱自己情況不太好 但認為自己支持開放 理應「多遭些罪」

高盛：中國明年首季「走出」疫情 調高GDP增長預測至5.2%

俄媒：外國公司或需支付費用才能出售在俄資產

香港衛視：內地於明年1月3日全面開放入境措施

外媒預計微軟或會在明年收購Netflix 雙方目前已是廣告合作伙伴

股價升逾倍後停牌 美佳音：執董辭任並售股予主席 午後復牌

安樂工程委任陳海明為行政總裁 明年起生效

投資推廣署試行FintechHK社區平台 料明年次季正式運作

恒指收市升17點 明起取消餐飲宴會上限 部分餐飲股向上 海底撈升3%

美佳音勁升逾倍後中途停牌 待發控股股東售股內幕消息

大摩將內房上調至有吸引力 看好潤地及中海外