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時富金融：大力發展虛擬和數碼資產交易服務

時富金融（0510）成立50周年，其副行政總裁關廷軒表示，早前政府公布有關香港虛擬資產發展的政策宣言，公司連同近年銳意發展的資產及財富管理業務，將會大力發展虛擬及數碼資產交易服務，繼續積極開拓創新。

據了解，時富金融於1998年開發香港網上交易平台，提升交易速度，令客戶可在網上自行買賣股票。其後更先後開拓手機交易程式、3D AI KOL，以及於2004年成為首家發展財富管理的非銀行金融機構；2018年更開發Weever FinTech，提供虛擬及數碼資產交易服務。

時富金融董事長關百豪表示，過去幾十年，香港金融市場歷經「起起落落」，而隨著市場的變化，公司仍果敢改革向前，憑藉科技創新引領市場發展；並一直秉持以客為先的精神，不斷提升客戶的投資理財服務體驗。

 

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